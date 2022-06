Dimitri Payet met fin aux rumeurs concernant un départ de l'OM : "Je suis marseillais à vie"

C'est le message qui a réchauffé le cœur des supporters de l'Olympique de Marseille. Le chouchou de l'OM, Dimitri Payet, a mis fin à toute rumeur concernant un départ du club sur les réseaux sociaux ce mercredi. Dans un long message posté sur Instagram il explique : "Je suis marseillais à vie".

"J’ai fait le meilleur choix de ma carrière en signant à vie dans ce club, dans mon club." - Dimitri Payet (sur Instagram)

Un long message accompagné d'une photo, celle d'un cadre dans lequel se trouve un maillot de l'OM où il est inscrit "Marseillais à vie". Ce cadre, Dimitri Payet, y passe devant tous les jours et il lui rappelle qu'il est bien marseillais à vie écrit-il, malgré les douleurs, malgré parfois les moments difficiles : la fatigue et le moral.

Pas de doute donc pour Dimitri Payet, il est ici et il restera à Marseille jusqu'à la fin de sa carrière, c'est son souhait en tout cas. À 35 ans, il clarifie sa situation et met fin aux rumeurs qui l'annonçaient sur le départ : "Alors, une dernière fois, pour ceux qui n'ont pas bien compris ou pour ceux qui en doutent encore : je suis 'marseillais à vie'. Je jouerai ici jusqu'à ma dernière force, je finirai ma carrière dans ce club parce que j'aime ce club et que je m'y sens comme chez moi. Et ce que je vis ici, je ne le retrouverai nulle part ailleurs. Allez l'OM"

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



