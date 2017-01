Dimitri Payet "prêt à jouer" avec l'OM dès mardi face à Lyon

Il est la recrue phare du mercato de l'Olympique de Marseille cet hiver et doit incarner l'ambitieux projet de l'américain Frank McCourt : Dimitri Payet a été présenté officiellement ce lundi au centre Robert Louis-Dreyfus, la veille d'OM-Lyon en 16e de finale de Coupe de France.

Presque 30 millions d'euros. Un record d'investissement dans un transfert pour l'histoire de l'Olympique de Marseille. Loin des 22 millions dépensés pour Lucho Gonzalez (FC Porto) en 2009.

Bien sûr, le retour de Dimitri Payet à Marseille ne doit pas se résumer à cette somme spectaculaire, mais elle résume bien l'ambition du nouvel OM de l'Américain Frank McCourt. L'ancien milieu de terrain de West Ham était présenté officiellement ce lundi après-midi au centre Robert Louis-Dreyfus.

Son contrat est homologué. Et le joueur est déjà à la disposition de Rudi Garcia, son entraîneur. Il se dit prêt à jouer dès ce mardi face à Lyon en Coupe de France, alors qu'il n'a fait que s'entraîner ou presque au mois de janvier.

Pour le Réunionnais c'est un retour "à la maison". Le milieu de terrain international avait déjà porté les couleurs de l'OM de 2013 à 2015 (8 buts en championnat la première saison, 7 la deuxième) avant de s'envoler en Angleterre.

Pendant une saison et demie en Angleterre, Dimitri Payet a d'abord été porté aux nues par les supporters des Hammers mais aussi ses dirigeants. Ces dernières semaines, avec son bras de fer pour quitter West Ham, le ton a complètement changé, les Anglais fustigeant son attitude. David Sullivan, le co-président de West Ham, assure ainsi qu'il voulait "garder le joueur pour en faire un exemple et montrer qu'aucun joueur n'est plus grand que le club".

David Sullivan: "I would have preferred Payet to have stayed in order to make an example of him, as no player is bigger than the club." pic.twitter.com/R4apa6J1v8