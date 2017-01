Dimitri Payet va au clash avec West Ham.. pour mieux rejoindre l'OM ?

Il pourrait bien devenir la tête de gondole du mercato marseillais. Pour l'instant, Dimitri Payet est toujours sous contrat avec West Ham, mais refuse de continuer à jouer avec les Londoniens.

Un an et demi après avoir quitté l'OM pour West Ham, Dimitri Payet n'a peut-être jamais été aussi proche d'un... retour à Marseille. Son entraîneur à Londres a déjà confirmé ce lundi que le Réunionnais refusait désormais de continuer de porter les couleurs des Hammers

"Payet ne veut plus jouer pour nous", Slaven Bilic, entraîneur West Ham

Video of Slaven Bilic talking about the Dimitri Payet situation in his press-conference pic.twitter.com/TztReAHZQe — West Ham News (@WHUFC_News) January 12, 2017

Si West Ham a terminé septième du championnat anglais l'an dernier, la saison en cours sourit beaucoup moins aux coéquipiers de Dimitri Payet jusqu'ici : les Londoniens ne pointent qu'à la treizième place de la Premier League. Et Payet -deux buts cette saison en championnat- n'a pas non plus, sur un plan purement statistique - le même rendement que lors de sa première année en Angleterre (9 buts). Il reste pourtant aux yeux de tous le meilleur joueur des Hammers.

🔴 | West Ham a refusé une offre de l'OM d'environ 20M£ + 2.5M£ de bonus pour Payet selon The Telegraph ! #TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/w7coGeHlug — Thomas 🌀 (@omisapro) January 12, 2017

A Marseille comme "chez lui"

Dimitri Payet est désormais un titulaire indiscutable du milieu de terrain de l'Equipe de France. Et le Réunionnais reste profondément par son passage à l'OM (2013/15). Tout le monde souvient ainsi de son cri de joie "c'est chez moi ici", après avoir inscrit le deuxième but des Bleus face à l'Albanie lors de l'Euro 2016.. au stade Vélodrome.

Chaque jour, je suis obligé de voir cette célébration de Payet au Vélodrome lors de France - Albanie. pic.twitter.com/yeU8EjQM13 — Prodokz_ (@ProdokzOM) December 23, 2016

Pour l'instant, West Ham ferme la porte à un transfert. Malgré une première offre de l'Olympique de Marseille qui dépasserait les vingt millions d'Euros. West Ham se sait aussi fort d'un contrat en or, qui court encore jusqu'en 2021, avec le milieu de terrain français ; contrat revalorisé il y a d'ailleurs seulement quelques mois.

« Jusqu’à ce qu’il change d’attitude, il est hors de l’équipe et ne s’entraînera pas avec nous. Mais nous n’allons pas le vendre. J’attends de lui qu’il revienne ", S Bilic

Alors jusqu'où ira le bras de fer ? A Marseille, le scénario n'est pas sans rappeler l'attitude de Florian Thauvin, alors Lillois, qui avait forcé la main des dirigeants nordistes pour rallier Marseille sans même avoir porté les couleurs du LOSC. F.Thauvin a d'ailleurs depuis, lui aussi, tenté l'expérience anglaise avant.. un retour à l'OM. Qui va en profiter : l'OM ou un autre club qui entrerait maintenant dans la danse pour rafler la mise ? Seule tendance : la nostalgie de Dimitri Payet, bientôt trente ans, pourrait bien faire pencher la balance pour un rebond sur le Vieux Port. Et un lien indéfectible aussi avec un certain.. Rudi Garcia, qui l'a déjà eu sous ses ordres à Lille.