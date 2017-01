Dimitri Payet va bien s'engager avec l'OM

Dimitri Payet doit s'engager ce dimanche avec l'Olympique de Marseille. L'international français qui se trouve en France rejoindrait l'OM pour 31 millions d'euros.

C'est la fin d'un long feuilleton. L'OM et le club britannique West Ham sont tombés d'accord pour le transfert à Marseille de Dimitri Payet. L'Olympique de Marseille aurait acheté l'International français pour 31 millions d'euros et pour un contrat de quatre ans et demi.

Une visite médicale dimanche après-midi

Le milieu offensif doit passer sa visite médicale ce dimanche après-midi. La présentation du joueur doit avoir lieu lundi à Marseille.

L'aile gauche de l'équipe de France à Marseille

Dimitri Payet avait quitté l'Olympique de Marseille il y a un an et demi pour rejoindre la Premier League. Le Réunionnais jouera donc sur le côté gauche avec Patrice Evra qui était titulaire vendredi soir à l'Orange Vélodrome pour la victoire de Marseille (5-1) face à Montpellier.