Vaut-il vraiment seulement 3 points ? Les matchs entre l'OM et le PSG ont toujours une saveur particulière, même si la balance est de très loin en faveur du club parisiens ces dernières saisons. Marseille, qui reste sur une qualification pour les 8e de finale d'Europa League après un déplacement à Braga (Portugal) ce jeudi, ne s'envolera que dimanche matin pour la capitale.

La dernière victoire de l'OM face à Paris remonte à novembre 2011 (3-0 au stade Vélodrome). Et au Parc, il faut remonter à février 2010 (3-1). Depuis 2011, en 15 matchs toutes compétitions confondues, Paris l'a emporté à 12 reprises, pour 3 nuls (2-2 à Marseille en 2012, 0-0 au Parc en 2016 et 2-2 au Vélodrome en octobre dernier)

Mais le capitaine de l'OM pousse le bouchon encore.. un peu plus loin.

"On a tous envie de très bien jouer, mais il ne faut pas non plus vouloir tirer la couette (la couverture!) pour soi. La plus grosse des bêtises, ce serait ça. On a montré à l'aller qu'on avait une équipe. C'est un point aujourd'hui où l'on est supérieur au PSG. Honnêtement, je ne m'attache pas à juger les parisiens. Le seul point où je ne les envie pas, c'est d'être, moi, dans le plus grand club français, mais surtout d'avoir une équipe. Et on l'a vu : jouer en équipe c'est toujours mieux que d'avoir des individualités" Dimitri Payet