Dimtri Payet et Florian Thauvin (Olympique de Marseille) : "les gamineries, c'est fini !"

Jaloux ? Concurrents ? C'est du passé, promettent F. Thauvin et D. Payet. Pour leur deuxième passage à l'Olympique de Marseille, les deux créateurs ont tout intérêt à s'entendre désormais. Pour leur bien et celui du club. La hache de guerre semble enfin enterrée pour le plus grand bien de l'OM

Ils n'étaient visiblement pas les meilleurs amis du monde, du temps de leur premier passage sous le maillot marseillais. Mais cette époque semble désormais révolue. Dimitri Payet, après son passage à West Ham, et Florian Thauvin revenu lui d'une aventure à Newcastle, comptent bien cette fois s'aider mutuellement pour... faire briller l'OM, mais aussi booster leurs carrières respectives.

Fin du combat de coqs

Face à Angers, vendredi au stade Vélodrome, leur complicité naissante, ou renaissante, a fait parler la poudre dès la neuvième minute de jeu. Un coup franc plein axe, légèrement décalé par le Réunionnais, profite à Florian Thauvin qui catapulte le ballon au fond des filets d'un Mathieu Michel scotché sur sa ligne et largement battu. Combinaison travaillée à l'entraînement ou plutôt talents réunifiés, en tout cas ce coup de pied arrêté pourrait bien confirmer à lui seul à quel point les deux hommes ont fumé le calumet de la paix. Il est loin le temps de la guéguerre pour savoir lequel des deux aurait la priorité pour tirer les coups de pieds arrêtés par exemple

"ça se passe très bien. On a tous les deux gagné en maturité. Notre passage à l'étranger nous a fait découvrir autre chose. C'est ensemble qu'on y arrivera ; pas en se faisant la guerre". Florian Thauvin

Cette fois, promis, la page est tournée. La preuve ? Ils jouent désormais l'un pour l'autre. Pourtant, dès les premières rumeurs d'un retour du Réunionnais à l'OM cet hiver, c'est aussi le souvenir de leurs différends qui est revenu sur le devant de la scène.

Vous vous rappelez quand ça nous disait que Payet et Thauvin ne pouvaient pas s'entendre ? — Lino Treize (@LinoTreize) March 10, 2017

"On a deux ans de plus. On a plus à gagner à jouer ensemble qu'à jouer chacun de son côté'. A l'image de ce but : parfait pour clore le débat !"" Dimitri Payet

9e BUUUT de THAUVIN qui frappe parfaitement au sol sur une passe de Payet à la suite du coup franc ! OM 1-0 SCO !!! #OMSCO — Olympique Marseille (@OM_Officiel) March 10, 2017

Le duo a saisi une évidence : ils ont tout intérêt à jouer la carte de l'émulation et profiter de leur talent pour élever le niveau de jeu général de l'équipe. C'est du "gagnant-gagnant". Depuis que D Payet est revenu en France, Florian Thauvin carbure : 4 buts et 3 passes. Thauvin lui aussi a d'ailleurs offert une passe décisives à D Payet, c'était en Coupe de France face à Monaco, sur l'égalisation à 1-1.

"C'étaient des gamineries. Des erreurs du passé, des erreurs de jeunesse. On a été bête tous les deux de se comporter comme ça. Le principal c'est qu'aujourd'hui il n'y a plus aucun problème" Florian Thauvin

On continue notre chemin ! On lache pas notre objectif ! Merci à toute la team, au public du Vél pour cette belle ovation et à vs ts ! ⚪🔵💙 pic.twitter.com/LYoApqCChP — Florian Thauvin (@FlorianThauvin) March 10, 2017

Cette complémentarité doit maintenant profiter à l'OM bien sûr, mais aussi à tous les deux. Elle pourrait même donner des idées à un certain.. Didier Deschamps, pour l'Equipe de France.