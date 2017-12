Jour de derby pour le Racing : Les Strasbourgeois se déplacent chez la lanterne rouge, Metz, dans le cadre de la 19e journée de Ligue 1 et veulent prolonger leur série de trois victoires d’affilée en championnat. A vivre en direct sur France Bleu Alsace et francebleu.fr à partir de 20h50.

Strasbourg, France

Sept ans qu’on attendait ça, un nouveau derby entre le Racing Club de Strasbourg et le FC Metz. Ce mercredi, les Alsaciens retrouvent le stade Saint-Symphorien pour affronter une équipe de Metz en difficulté, bonne dernière du championnat avec seulement 8 points. Et un derby paraît-il, ça ne se joue pas, ça se gagne ! Le Racing, 8e, se déplace en tout cas en Moselle avec les trois points dans le viseur, histoire de passer de belles fêtes de fin d’année. Et s'ils ses joueurs l'emportent, l'entraîneur Thierry Laurey leur accordera un jour de congé supplémentaire. .

Une rencontre à vivre en direct à partir de 20h50 avec les commentaires de Luc Dreosto.

Participez à notre concours de pronostics pour gagner un ballon de foot en cuir !

Le match Metz - Strasbourg en direct

Les moments clés de la rencontre

A suivre en direct à partir de 20h50.

Les matches de la journée

Le classement