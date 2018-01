Le Racing Club de Strasbourg accueille ce samedi soir (20h) le Dijon Football Côte d'Or à la Meinau. Après trois défaites de rang en championnat, les Strasbourgeois veulent se relancer et marquer leurs premiers points en 2018. A vivre en direct sur France Bleu Alsace et francebleu.fr dès 19h30.

Strasbourg, France

Le Racing est en quête de ses premiers points en 2018. Quelques jours après s'être inclinés sans démériter au Vélodrome contre l'Olympique de Marseille, les hommes de Thierry Laurey (12e avec 24 points) affrontent cette fois un concurrent direct pour le maintien, Dijon (11e avec 25 points). Un adversaire que les Strasbourgeois ont déjà battu cette année, il y a deux semaines dans le cadre des 32e de finale de coupe de France (3-2 après prolongations). Mais les Bourguignons se déplacent à la Meinau l'esprit revanchard, pour oublier la claque reçue mercredi face au PSG, 8-0.

Pour cette 22e journée de Ligue 1, le Racing enregistre le retour de plusieurs blessés : le gardien Bingourou Kamara, out depuis l'exploit face au PSG début décembre, le milieu gauche Dimitri Lienard et le capitaine Kader Mangane. Le but strasbourgeois sera gardé par le 3e gardien, Landry Bonnefoi. Une rencontre à vivre en direct à partir de 19h30 avec les commentaires de Luc Dreosto.

