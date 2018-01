Trois jours après avoir éliminé Lille en 16èmes de finale de la Coupe de France, le Racing Club de Strasbourg retrouve le LOSC ce dimanche, cette fois en championnat. Un déplacement capital dans la course au maintien. A vivre en direct sur France Bleu Alsace et francebleu.fr à partir de 14h30.

Tombeurs de Lille à deux reprises cette saison, en championnat début août et en Coupe de France jeudi soir, les Strasbourgeois visent la passe de trois dans le Nord. Ils ont l'occasion d'enfoncer le LOSC (19e avec 22 points) et de prendre le large sur la zone rouge avant d'affronter Bordeaux et Troyes, deux autres équipes à la lutte pour le maintien. Au stade Pierre Moroy, le Racing (11e avec 27 points) veut renouer avec la victoire à l'extérieur, après plus d'un mois et demi de disette loin de ses bases. Une rencontre à vivre en direct à partir de 14h30 avec les commentaires de Luc Dreosto.

Participez à notre concours de pronostics pour tenter de gagner un ballon de foot en cuir.

