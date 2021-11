DIRECT - Coupe de France : Guingamp reçoit Saint Brieuc, suivez le derby des Côtes d'Armor en intégralité

Le choc du 8e tour de la coupe de France de foot, en Bretagne, met aux prises Guingamp (Ligue 2) à Saint-Brieuc (National) ce samedi à partir de 16h15. Suivez ce derby des Côtes d'Armor entre En Avant et le Stade Briochin en intégralité sur France Bleu Breizh Izel et France Bleu Armorique.

Guingamp et Saint-Brieuc se retrouve pour un derby des Côtes d'Armor au 8e tour de la Coupe de France

C'est LE choc du 8e tour de la coupe de France de foot, en Bretagne. En Avant Guingamp (Ligue 2) reçoit le Stade Briochin (National) ce samedi à partir de 16h15 au stade de Roudourou.

Ce derby des Côtes d'Armor, le premier en match officiel depuis le 25 février 1995, fleure bon la rivalité des années 80 et 90 quand les deux clubs se retrouvaient régulièrement en coupe ou en championnat de D2 (saison commune en 1994-1995). Il est à suivre en intégralité à partir de 16h sur France Bleu Breizh Izel et France Bleu Armorique avec les commentaires de Nicolas Blanzat et François Rauzy.

