DIRECT - À Toulouse, journée de folie place du Capitole pour supporter le Stade Toulousain et le TFC

Il va y avoir du monde et de l'ambiance ce samedi place du Capitole à Toulouse. La mairie a installé un écran géant pour permettre aux supporters du Stade Toulousain et du TFC de suivre la demi-finale de Champions Cup face au Leinster (16h) et la finale de la Coupe de France de football face au FC Nantes (21h). L'opéra La Traviata sera diffusé en direct du théâtre du Capitole entre les deux matchs. Les supporters du Stade Toulousain espèrent que les Rouge et Noir prendront leur revanche sur les Irlandais qui les avaient battus à ce même stade de la compétition en 2022. Les supporters du TFC espèrent que les Violets décrocheront la Coupe de France car la dernière fois que Toulouse a ramené le trophée, c'était en 1957 .

Bonne ambiance pendant Leinster-Stade Toulousain

Les supporters du Stade Toulousain ont patienté en musique avant le coup d'envoi, à 16h, de la demi-finale de Champions Cup entre les Rouge et Noir et les Irlandais du Leinster. "Il y a une bonne ambiance, les gens sont souriants", rapporte Shannon Marini, notre journaliste sur place. Une banderole sur laquelle on peut lire "Toulouse is red" a été déployée sur la place du Capitole.

À la mi-temps, les visages sont un peu fermés car le Leinster mène 27-14 face au Stade Toulousain. Mais les supporters des Rouge et Noir y croient. "C'est un rude combat*,* analyse Maxime. Les Toulousains ne sont pas morts. Il reste 40 minutes."

26.000 Toulousains au Stade de France

Plusieurs milliers de supporters ont pris la route du Stade de France pour supporter les Violets.