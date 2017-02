DIRECT - ASSE / Manchester United : suivez les supporters et l'ambiance à Saint-Étienne avant le match

La tension monte ! L'AS Saint-Étienne reçoit Manchester United mercredi. Pour les 42.000 spectateurs à Geoffroy-Guichard ce sera bien sûr un match de légende. Et si l'ASSE rattrapait trois buts et empochaient leur qualification. Toute la journée, France Bleu est aux côtés des supporters verts.

📻 Écoutez-nous dès 16h pour l'avant-match

⚽️ 14h00 - Retour sur le point presse de Christophe Galtier

Christophe Galtier veut croire à une victoire. Malgré une défaite 3-0 à l'aller, l'entraîneur des Verts, reconnaît "un handicap énorme mais pas insurmontable".

→ Retour sur la conférence de presse de l'entraîneur de l'AS Saint-Étienne qui s'est tenue mardi

© Radio France -

🎤 13h06 - Les supporters de l'ASSE s'échauffent la voix

Venus de toute la France, les supporters chantent devant l'Étrat. "La lalala la la, ô Saint-Étieeeenne, lalala la la, ô Saint-Étieeeenne". Quel club a les meilleurs supporters ? Nous on a une petite idée.

✌️ 12h50 - Anthony et Hervé se préparent

Tous deux travaillent dans une entreprise de location de véhicules, tout près de Geoffroy-Guichard. "Un jour de match comme ça, c'est incroyable, c'est mythique", raconte Anthony. Les jours de matchs, l'ambiance est tellement forte qu'ils ont l'impression d'être dans le stade. "Quand des supporters adverses passent on se chambre un peu" racontent les deux carrossiers.

© Radio France -

© Radio France -

🍴 12h35 - C'est l'heure de manger

Alain tient le stand "L'andouillette des gourmets" tout près de Geoffroy-Guichard. Il a préparé dès 9h30 une vingtaine d'andouillettes. Sa recette, du vin blanc, des oignons, de l'andouillette, il la connaît sur le bout des doigts, il cuisine depuis "quinze ou vingt ans". Les supporters, lors de ces grands matchs européens, c'est sûr, ils sont plus excités et ont donc plus faim. C'est ce que nous raconte Alain. "C'est vrai que quand c'est des grands matchs, ils se lâchent plus". A ses côtés, Alain aura trois ou quatre collègues.

Un match à 18 heures. Eh bien non, ça n'est pas parfait pour les affaires. "On aurait préféré que le match soit à 21 heures mais les gens mangent à toute heure", raconte-t-il.

"On a des clients fidèles. C'est une fierté de travailler ici. Saint-Étienne, c'est mythique." — Alain

Pour un match à 18 heures, mieux vaut être déjà prêt dès 9 heures le matin à faire mijoter les andouillettes © Radio France -

© Radio France -

✌️ 12h17 - Les supporters des Verts déjà aux alentours

Sylvie vient de l'Isère, de La Tour-du-Pin. Pour ce grand jour de match, elle a sorti ses boucles d'oreilles en plumes vertes. Pascal, lui, habite Roanne, et rôde déjà dans la matinée aux alentours du stade Geoffroy-Guichard. Tous deux sont abonnés, sont arrivés à 10h30. Après un passage à la boutique des verts, ils vont voir des amis et passer aux Associés. "On voudrait être bien placés, nous dès 16 heures, dès l'ouverture du stade, on entre", nous expliquent-ils tous les deux.

Plus cela approche de l'heure, plus ça monte... Les frissons ! — Sylvie, supportrice des Verts

© Radio France -

☀️ 11h30 - Le point météo du matin

Météo France s'attend à un temps clément, quelques nuages dans le ciel mais pas une goutte d'eau. Météo France prévoit une dizaine de degrés pour le match ce soir à Geoffroy-Guichard dès 18 heures.