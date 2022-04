DIRECT – Basket : vivez la finale de la Coupe de France de l'Élan Béarnais face à Strasbourg en intégralité

On ne vous fera pas l'offense de répéter une fois de plus cet adage éculé : une finale, ça ne se joue pas, etc... D'autant que les Palois ne seront pas sur le papier les favoris de cette finale de Coupe de France, ce samedi après-midi à Bercy face à Strasbourg. Certes ils n'ont rien volé, mais le parcours pour arriver jusqu'à la dernière marche a été autrement plus compliqué pour les Alsaciens. Ces derniers, juste devant les Béarnais en championnat (5e et 6e), encore engagés récemment en Coupe d'Europe, présentent un jeu beaucoup plus rodé, sûr de ses forces, alors que l'Élan a traversé en milieu de semaine une mini-crise après une série de trois défaites consécutives. Mais sur la ligne de départ, les Paloise seront déterminés à rafler le premier trophée majeur du club depuis celui de ProB en 2010, la première Coupe de France depuis 2007, année de la dernière accession en finale.

Élan Béarnais / Strasbourg, finale de la Coupe de France de basket, match à vivre en intégralité ce samedi dès 16h45, avec France Bleu Béarn Bigorre !