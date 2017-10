DIRECT - Caen à Lorient pour son entrée en Coupe de la Ligue (16e)

Le Stade Malherbe de Caen entame la Coupe de la Ligue en 16ème de finale par un déplacement à Lorient. Aux prises dans un duel pour le maintien lors de la dernière journée de la précédente saison, Normands et Bretons se retrouvent au Moustoir pour un match à élimination directe au goût de revanche.

20' : BUT REFUSE - A la suite du deuxième corner caennais du match, Petkovic dégage mal des poings, à l'entrée de la surface de réparation, Danic talonne plein axen Repas récupère et décale Rodelin sur la droite de la surface. Son centre au deuxième poteau est repris de volée par Kouakou, seul, qui marque... en position de hors-jeu.

14' : CORNER CAEN - Le premier corner du match est pour les Caennais, mais Peeters enlève trop son centre qui est capté sans souci par Petkovic.

11' : OCCASION LORIENT - Ça chauffe sur les buts caennais ! Diomandé rate son contrôle sur la droite de la surface, Bouanga en profite pour tacler et tenter de marquer en angle fermé. Brice Samba repousse des pieds.

10' : OCCASION LORIENT - Bouanga reprend de volée à l'entrée de la surface, ça passe juste à gauche du but, à 50cm du poteau. Samba était battu.

9' - OCCASION LORIENT - Le premier tir du match pour les Merlus. Selemani repique dans l'axe depuis le côté gauche, puis frappe du droit à 25m. Pas assez dangereux pour tromper Samba.

2' : HORS-JEU - Kouakou se fait prendre au piège du hors-jeu sur une passe en profondeur de Repas. Dommage parce que l'attaquant ivoirien se serait trouvé seul face à Petkovic, le gardien des Merlus. Il aurait dû être plus malin le Caennais et surtout plus patient car l'espace était béant.

COUP D'ENVOI - C'est parti à Lorient !

PREMIERE - Il n'a encore jamais joué de match officiel en professionnel, il débute ce soir, c'est Yoël Armougom !

COMPO - A Lorient aussi Mickaël Landreau a modifié l'équipe par rapport au dernier match de championnat, vendredi dernier à Orléans.

COMPO - Large revue d'effectif côté caennais. Patrice Garande n'a gardé que trois joueurs de son Onze titulaire samedi à Monaco : Repas, Rodelin et Guilbert.