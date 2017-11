DIRECT - Caen mené par Nice à la pause

Le Stade Malherbe de Caen reçoit l'OGC Nice pour le compte de la 13ème journée de Ligue 1. 7ème au classement, les Normands peuvent dépasser Saint-Etienne en cas de victoire. Les Aiglons, eux, pourraient s'installer pour la première fois de la saison dans la première partie du tableau.

MI-TEMPS - A la pause, Nice est devant grâce au but hors jeu de Lees-Melou. Auparavant, Plea avait touché le poteau. Côté Caennais, une grosse occasion pour Santini, bien repoussée par Benitez, et aussi six corners, tous mal négociés par les tireurs.

40' : BUT NICE - L'ouverture du score de Lees-Melou pour Nice ! Ballon de Mendy par dessus la défense, légère déviation de la tête de Pléa pour Lees-Melou, hors-jeu, qui bat Vercoutre en tirant en force (0-1)

Écoutez le match sur France Bleu

CARTON CAEN - Sankoh se désintéresse complètement du ballon et tamponne Mendy qui reste aus sol. Carton jaune logique pour l'ancien guingampais.

POTEAU NICE - Pour la première fois de la saison les aiglons touchent un montant. C'est Pléa, lancé par dessus la défense par Sneijder, qui croise sa frappe et trouve le poteau gauche du but de Vercoutre, tout content de voir le ballon revenir dans ses bras.

OCCASION NICE - Perte de balle de Kouakou, qui permet à Lees Melou de percer plein axe et tenter une frappe à 20m. Vercoutre se couche et capte sur sa gauche.

OCCASION Caen - Festival de Kouakou sur le côté droit. L'ivoirien élimine Jallet avant de centrer en retrait sur Santini qui reprend du droit, diretement sur Benitez qui repousse.

COMPO - Changement de milieu de terrain pour Lucien Favre, Séri et Koziello sont sur le banc, au profit de Mendy et Tameze.

COMPO - Patrice Garande revient à son 4-4-2 habituel. Pour la première fois de la saison, Sankoh est aligné au milieu du terrain. Repas absent, c'est Kouakou qui est titularisé pour la troisième fois de la saison en Ligue 1.

Caen - Nice, à suivre dès 14h30 sur ce live. Les meilleures actions, le top tweet, et puis les premières réactions en après-match.

Les matches de la journée

Le classement