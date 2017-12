DIRECT - Caen défie Lyon pour enfin battre un cador de Ligue 1

Après sa victoire à domicile contre Bordeaux (1-0) et son nul à Strasbourg (0-0), le Stade Malherbe de Caen accueille Lyon pour terminer sa semaine à trois matchs. Cette 16ème journée de Ligue peut permettre au SMC de s'installer dans le haut du classement et d'éloigner le 8ème à 5 points.

45' :Mi-temps et Lyon rentre avec l'avantage après une première mi-temps alerte.

35" ; OCCASION LYON : Marcelo rate l'immanquable ! Seul à 5m du but caennais le défenseur lyonnais tire à côté !

31' : BUT refusé CAEN. Ivan Santini signalé hors-jeu au début d'une action caennaise. L'avant-centre est servi et marque, mais le but est logiquement refusé !

25" : OCCASION CAEN : Un centre tir de M'Bengue fini sur le poteau !

16' : OCCASION CAEN et LYON ! Aït Benasser ne trouve pas le cadre à 8 m du but après une belle combinaison caennaise. Sur le contre Fekir reprend de volée du gauche à 10m du but de Vercoutre mais sa frappe passe au-dessus !

9' BUT LYON : L'OL ouvre le score. Un centre de Marçal arrive dans la surface de réparation. Les Caennais ne parviennent pas à le sortir et Cornet ajuste Vercoutre d'une frappe sèche au sol.

MERCATO - Le Stade Malherbe de Caen a recruté un jeune finlandais hier. Timo Stavitski, jeune attaquant de 19 ans rejoindra l'effectif rouge et bleu en janvier. Voici une vidéo de ces meilleures actions sous le maillot de RoPS Rovaniemi, son club actuel, qui évolue dans le championnat élite finlandais.

Sur Twitter, on se souvient de la colère de Jean-Michel Aulas en 2005 après la victoire 1-0 du SMC sur un but de Mazure.

Étrange composition de l'OL qui aligne 11 huissiers sur la pelouse du Stade Michel d'Ornano #SMCOL — FTV.Sporf (@SportFTV) December 3, 2017

COMPO - Lyon vient à d'Ornano dans sa disposition habituelle. Fort de trois victoires consécutives 5-0 hors de ses bases, l'OL a toutefois perdu face à Lille mercredi 2-1.

COMPO - Le Stade Malherbe repasse en 4-3-3 ! Patrice Garande a choisi de muscler son milieu de terrain avec le trio Sankoh - Féret - Ait-Bennasser.

BOUCHON LYONNAIS - Les Bad Gones, les supporters de l'OL, ont créé un embouteillage sur la route de D'Ornano, près du Zénith et du Parc des Expositions.