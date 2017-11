DIRECT - Caen défie Strasbourg avec le top 5 dans le viseur

Le Stade Malherbe de Caen est à Strasbourg pour le compte de la 15ème journée de Ligue 1. Sixième au classement, les Caennais pourraient s'inviter provisoirement dans le Top 5 en cas de victoire en Alsace. Suivez notre direct avec les faits marquants et les meilleurs tweets.

Suivez le match en direct avec les commentaires d'Olivier Duc et Boris Letondeur

OCCASION CAEN - 35' : Santini obtient un coup franc à 25 m, légèrement décalé sur la gauche. Rodelin le tire, perce le mur, la ballon rebondit devant Kamara qui s'en saisit sans souci, dans l'axe du but.

CROIX ROUGE - 28' : Guilbert reste au sol après une charge de Terrier. Le défenseur caennais avait dégagé le ballon de la tête au deuxième poteau avant que le Strasbourgeois ne le percute de plein fouet. Après quelques secondes au sol, KO, il reprend ses esprits et sa place.

OCCASION CAEN - 6' : Rodelin manque le cadre, seul aux 6m sur un superbe centre de MBengue. Le Réunionnais ouvre trop son pied droit.

OCCASION RCS - 4' : Le premier arrêt de Vercoutre ! Terrier élimine Genevois d'un contrôle orienté plein axe à 30m. Il entre dans la surface et tire du gauche, c'est écrasé et Vercoutre est sur la trajectoire et peut se coucher sur le ballon.

COUP D'ENVOI - C'est parti à la Meinau, le coup d'envoi est donné par leStrasbourgeois Jonas Martin.

COMPO RCS - A Strasbourg, il ne manque guère que Corgnet, opéré d'une tendinite au genou la semaine dernière. Gonçalves, forfait à Saint-Etienne pour une blessure aux côtes, est de retour dans l’entre-jeu.

📣 Voici la compo du Racing pour #RCSASMC. À noter les retours de Kader #Mangane et d'Anthony #Gonçalves dans le onze strasbourgeois. Coup d'envoi à 19 heures. #UnSeulAmourpic.twitter.com/DYfR4a6y9N — RC Strasbourg Alsace (@RCSA) November 28, 2017

COMPO SMC - Le Stade Malherbe reste, a priori, en 4-4-2. Patrice Garande a ressorti Avounou de la réserve pour le mettre immédiatement titulaire et pallier les forfaits de Bessat et Bazile à gauche. Da Silva est out, Ait Bennasser préservé, démarre sur le banc.

HISTOIRE - Le SM Caen retrouve la Meinau 9 ans après. Lors de sa dernière venue, en Ligue 2, il était reparti avec le nul 2-2 grâce à des buts de Langil et Nivet. Pour retrouver trace d'une confrontation en Ligue 1, il faut remonter au 10 mai 2008. Les Normands avaient alors fait un festival en s'imposant 4-1, grâce notamment à un doublé de Toudic (dont un sublime ciseaux retourné à revoir ici).