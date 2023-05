Caen enchaîne à Amiens (3-1) et confirme sa fin de saison dynamique

Après l'agitation en coulisses cette semaine avec l'annonce du départ de l'entraîneur Stéphane Moulin , le SM Caen a retrouvé le sourire en gagnant 3-1 à Amiens, ce samedi 20 mai. Menés au score dans le premier quart d'heure, les Caennais ont recollé avant la pause par leur capitaine Romain Thomas et fait la différence dans le second acte grâce aux belles réalisations de Vandermersch (60') et Mendy (70').

De façon générale, Caen a réalisé une prestation consistante, dans la lignée de ses derniers matchs. L'ouverture du score locale n'a pas semblé perturber outre mesure les Rouges et bleus. Confiants en leurs principes de jeu, ils ont peu à peu pris un ascendant assez marqué sur leur adversaire pour le faire plier.

Le SMC assure quasiment sa place dans le top 5 à l'issue de cette 36e journée de Ligue 2 et disputera la 4e place à Bastia jusqu'à la dernière journée, pour matérialiser sa progression cette saison. Des progrès dans le jeu

