Le Stade Malherbe tente de poursuivre l'aventure en coupe de la Ligue. Pour atteindre les quarts de finale, il doit disposer de l'AS Monaco, suer sa pelouse du stade Louis II. Coup d'envoi du match à 21h05, à suivre en direct radio et en Live écrit ci-dessous.

10' : OCCASION CAEN - Le corner est dégagé au premier poteau par Santini. A la retombée du ballon, Kouakou se débarasse de Fabinho et file au but en duel avec Raggi. L'Ivoirien choisit de tirer à l'entrée de la surface, plein axe. Ca part bien au dessus du but de Subasic.

9' : OCCASION MONACO - Rony Lopes déborde sur la gauche. Pas attaqué, il pénètre dans la surface de réparation, son centre devant le but est dévié du pied par Samba, en corner.

COUP D'ENVOI - C'est parti à Louis II !

COMPO - Monaco sans Falcao, Lemar, Subasic, Jemerson et Moutinho mais avec une équipe qui a fière allure quand même.

COMPO - Trois joueurs titulaires à Toulouse samedi soir le sont encore à Monaco ce soir : Guilbert, Djiku et Santini. Mbengue revient de suspension.

Le Coup d'envoi sera donné à 21h05 au stade Louis II.