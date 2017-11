DIRECT - Caen va-t-il refaire un exploit face à Marseille au Vélodrome ?

Le Stade Malherbe de Caen se déplace au stade Vélodrome pour y affronter l'Olympique de Marseille pour le compte de la 12ème journée de Ligue 1. Le match est à suivre en direct sur France Bleu et également via ce live, avec les meilleures actions et les top tweets. Réagissez avec #AlloMalherbe !

FUTUR - Mario Balotelli expulsé avec Nice contre Dijon. L'italien ne devrait donc pas jouer à d'Ornano dans 15 jours.

Comme l'année passée face à Lorient, Olivier Thual adresse un carton rouge incompréhensible à @FinallyMario...

#OGCNDFCO 1-0 (89') — OGC Nice (@ogcnice) November 5, 2017

POLÉMIQUE - L'affaire Evra est bien présente au stade Vélodrome ! L'international français a donné un coup de pied à un supporter jeudi dernier en Ligue Europa. Il n'est pas présent ce soir et "ne rejouera sans doute plus jamais pour l'OM" selon notre confrère de France Bleu Provence Tony Sellier.

COMPO - A Marseille, on a sorti la grosse équipe pour tenter de battre le Stade Malherbe. Payet est absent, Sanson le remplace. Le trio d'attaque Thauvin, Ocampos, Mitroglou est bien là.

#OMSMC - Patrice Garande ressort le 3-5-2 pour déstabiliser l'@OM_Officiel ! Grosse surprise au milieu avec la 1ère en pro pour Deminguet ! pic.twitter.com/yt4nhlOobr — Bleu_BNormandie (@fbleubnormandie) November 5, 2017

COMPO - Patrice Garande tente de déstabiliser l'OM en remettant en place le 3-5-2. Surtout, ce sera la première titularisation chez les pros de Jessy Deminguet, 19 ans.

Match de haut de classement entre l'Olympique de Marseille (5ème, 21 pts) et le Stade Malherbe de Caen (7ème, 18 pts). En cas de victoire, les Normands reviendrait à hauteur des Phocéens. L'OM, pour sa part, à le podium en ligne de mire.