DIRECT - Caen va-t-il se relancer à Bordeaux ?

Par Boris Letondeur, France Bleu Normandie (Calvados - Orne) et France Bleu Cotentin

Suivez en direct avec nous le match d'ouverture de la 21ème journée de Ligue 1 entre Bordeaux et Caen. Les deux équipes avaient bien commencé la saison avant de prendre froid durant l'automne. 12ème et 13ème, Girondins et Normands vont tenter de revenir dans la première partie du classement.