Le Direct audio

Ecoutez en direct AS Saint-Etienne VS SM Caen avec les commentaires de Didier Charpin et Boris Letondeur.

Le Live écrit

35' - ÉGALISATION SAINT-ETIENNE - Ntep égalise au terme d'un contre éclair. Peeters perd le ballon au milieu après une aile de pigeon non maîtrisée. Cabella part sur la gauche et centre au cordeau. Au deuxième poteau, à 10m, Ntep reprend du plat du pied droit en lucarne.

32' - POTEAU pour Caen ! Féret est accroché à 35m par Cabella. Peeters envoie le ballon dans la surface. Da Dilva se jette mais ne touche pas le ballon qui vient taper le poteau de Ruffier puis longer la ligne de but.

25' - Guilbert obtient un corner. Féret le frappe sortant. Le ballon arrive sur Bessat au coin gauche de la surface, qui tire du gauche. Ca part bien mais c'est contré devant les 6m. Cela permet aux Verts de partir en contre-attaque mais Beric joue mal le coup et Caen se dégage.

22' - OCCASION pour CAEN - Féret pique son ballon par dessus la défense et trouve Santini entre le point de pénalty et les 6m. Le Croate rate son contrôle et remet le ballon derrière lui puis se fait reprendre par Perrin.

12' - BUUUUUUT pour Caen ! Débordement de Guilbert et centre qui passe devant le but. Au deuxième poteau, Rodelin contrôle de l'extérieur du droit et frappe en force du gauche sous la barre de Ruffier. 1-0 pour le SM Caen !

5' - OCCASION ASSE - Les Verts se rebiffent et s'installent dans la moitié de terrain caennaise. Peeters concède trois fautes successives. La dernière est à l'entrée de la surface, près du coin droit. Le coup franc ne donne rien.

2' - OCCASION CAEN - Caen se projette vite vers l'avant et obtient le premier corner de la rencontre. Rodelin reprend de la tête au deuxième poteau mais ça passe au dessus.

1' - C'est parti à Geoffroy Guichard ! Le coup de sifflet inaugural est donné par M. Moreira, qui a déjà arbitré le SMC cette saison, lors de la défaite à Toulouse (0-2).

STAT - Des Verts tout rouge !

Depuis le début du championnat, huit joueurs de l'ASSE ont été expulsés. Aucun autre club de L1 n'a reçu autant de cartons rouges (cinq pour Lille, Metz et Troyes).

STAT - Les Verts mal en points !

Après avoir engrangé 17 points sur les neuf premières journées de championnat, le club stéphanois n'en a remporté que six sur les 13 dernières (1V-3N-9D). C'est le pire bilan des 20 équipes de Ligue 1. A titre de comparaison, le Stade Malherbe a pris 12 unités sur cette période (3V-3N-7D).

STAT - Le SM Caen s'est imposé lors de ses deux dernières visite à Geoffroy Guichard. En 2016, 2 buts à 1 grâce à Delort et Rodelin, et en 2017, encore grâce à Rodelin (1-0).

COMPO - Toutes les recrues vertes sont là, dès le départ : Subotic, arrivé depuis 2 jours est bien là, tout comme Ntep et Mvila.

Voici les 11 joueurs de l'#ASSE choisis par Jean-Louis Gasset pour affronter le @SMCaen ce soir. Coup d'envoi à 20h, #AllezLesVerts !

COMPO - Patrice Garande change de nouveau de système pour affronter les Verts. Retour du 3-5-2, victorieux lors des saisons précédentes à Geoffroy-Guichard.

Le coup d'envoi sera donné à 20h par M. Moreira.