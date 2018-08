Caen, France

Après la défaite inaugurale au Parc des Princes face au PSG (0-3) et le nul concédé à d'Ornano face à Nice (1-1), le Stade Malherbe de Caen veut rapporter la victoire de Nantes. Les Canaris, eux, ont perdu leurs deux premiers matchs de la saison, contre Monaco (1-3) et à Dijon (0-2).

Suivez Nantes - Caen avec les commentaires de Boris Letondeur et Olivier Duc en direct du stade de la Beaujoire-Louis Fonteneau.

48' - Mi-temps à Nantes, 1-0 pour le SM Caen, grâce au premier but de la saison de Crivelli.

38' - BUUUUUT de Crivelli ! Longue ouverture de Fajr sur le côté gauche, contrôle de la poitrine de Ninga, qui fixe son défenseur avant de centrer. Dans les 6m, Crivelli se jette du genou entre Khrin et Diego Carlos. 1-0 pour le SMC !

33' - Parade de Samba ! Moutoussamy, encore lui, est servi sur la droite de la surface. Après un contrôle, il croise sa frappe mais Samba la détourne du bout des gants alors que le ballon prenait le chemin du petit filet.

25' CARTON ! Baysse dérape au duel avec Coulibaly près du coin droit de la surface. Dans sa chute, le défenseur retient l'attaquant nantais. Carton logique.

24' - Sauvetage de Baysse devant Moutoussamy ! Au départ de l'action, le défenseur envoie un missile en retrait vers Samba, en direction du but. Le gardien caennais relance sur le côté de la surface comme il le peut mais Moutoussamy s'empare du ballon devant Djiku. Après deux crochet, le Nantais tire en direction du but, mais Baysse se jette devant lui et dévie le ballon en corner.

15' - Pas d'occasion lors de ce premier quart d'heure mais beaucoup d'engagement, de duels au milieu du terrain. Déjà un carton côté Nantais.

5' - CARTON ! Coulibaly est averti par M. Ben El Hadj pour une semelle sur Fajr qui venait de tacler le ballon.

1' - Le coup d'envoi est donné par Prince Oniangué.

COMPO - Pas d'Emiliano Sala au départ de ce match, mais l'Américain Matt Miazga qui devait initialement signer à Caen.

COMPO - Surprise dans le 11 de départ de Fabien Mercadal. Un 4-4-2 dont Stef Peeters fait les frais, au profit d'Enzo Crivelli.

Le coup d'envoi du match sera donné à 20h par Hakim Ben el Hadj.

