82' - Centre de Bessat pour la tête de Rodelin au deuxième poteau. Juste au dessus.

79' - Djiku monte et combine avec Bessat dans la surface de réparation. Le centre de l'ancien Nantais passe devant le but mais ne trouve pas preneur.

75' - Santini tente le retourné accrobatique à l'entrée de la surface après un contrôle de la poitrine.Le geste est bien éxécuté mais le ballon est facilement capté par Maignan.

69' - CARTON JAUNE pour Soumaré, auteur d'un croche pied sur Féret qui partait en contre.

60' - CARTON JAUNE pour Benzia qui crochète Féret à l'entrée de la surface.

53' - Changement à Lille, Thiago Maia fait les frais de l'exclusion. Il est remplacé par Mendyl.

52' - CARTON ROUGE pour Ballo Touré ! M. Hamel continue sa distribution de rouge, cette fois, c'est pour le latéral gauche lillois, coupable d'une semelle involontaire sur Rodelin. Compensation ? Sévère encore une fois.

50' - TRIPLE OCCASION pour Caen ! Rodelin reprend de la tête un centre de Bessat, Maignan se jette et repousse devant sa ligne, Santini se jette en taclant, ballon contré par Alonso. Le cuir revient sur le croate qui trouve le poteau.

46' - Changement à Lille. Soumaora, sans doute blessé, cède sa place au jeune Soumaré.

C'est la mi-temps à d'Ornano

45' +1 - Samba remplace Kouakou pour aller dans les buts et suppléer Vercoutre, exclu donc.

45' - CARTON ROUGE pour Vercoutre ! Mécontent de la célébration de Pépé près du Malherbe Normandy Kop, le gardien caennais vient houspiller les Lillois. Il fait un geste du bras pour écarter un adersaire, ce que M. Hamel juge répréhensible d'une exclusion. Très sévère. Caen va terminer à 10.

43' - BUT de Lille ! Benzia récupère le ballon plein axe et lance Pépé dans le dos de Mbengue. L'Ivoirien se présente face à Vercoutre et enroule son tir du gauche. Le ballon frappe le poteau et rentre, Da Silva est trop court.

41' - CARTON JAUNE pour Maia ! Le brésilien arrive en retard sur Kouakou. Semelle sur la cheville, biscotte.

38' - CARTON JAUNE pour Djiku ! Le Caennais crochète Pépé qui partait au but, bien lancé par Benzia après une talonnade ratée au milieu du terrain.

35' - Caen a plus de mal en cette fin de première période, Lille a le contrôle quasi total du ballon. Pépé commence à être intenable sur son côté gauche.

Pas grand chose à raconter dans le deuxième quart d'heure de jeu. On atteint la demi-heure de jeu et toujours pas de but à d'Ornano.

Caen a poussé en cette fin de premier quart d'heure après avoir souffert lors des ceinq premières minutes. Sans résultat.

On prend les mêmes et on recommence ! Rodelin de la tête sur le corner de Féret, et Maignan pour l'horizontale salvatrice sur sa ligne.

Rodelin fait briller Maignan d'une tête depuis le point de pénalty. Le gardien lillois se jette sur sa droite pour repousser des poings.

COMPO Caen - Patrice Garande a décidé d'aligner Vincent Bessat en milieu gauche et Christian Kouakou à droite.

Le coup d'envoi de Caen - Lille sera donné à 20h par M. Hamel, l'homme qui distribue le plus de cartons rouges depuis le début de la saison de Ligue 1 (6).