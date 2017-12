DIRECT - Caen veut s'offrir un cadeau à Paris

Par Boris Letondeur et Olivier Duc, France Bleu Normandie (Calvados - Orne) et France Bleu Cotentin

Le Stade Malherbe de Caen est au Parc des Princes pour y affronter le Paris Saint-Germain lors de la 19ème et dernière journée de la phase aller du championnat de Ligue 1. En trois ans, le SMC a rapporté deux nuls (2-2 et 1-1) et une valise (6-0) de la capitale. Suivez le match en direct !