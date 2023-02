DIRECT - CDF : Le LOSC à Lyon en huitième de finale

Jonathan David doit porter l'attaque lilloise pour battre et éliminer l'Olympique Lyonnais.

L'OL et le LOSC se retrouvent pour la deuxième fois de la saison, après une victoire lyonnaise en championnat fin octobre (1-0) face à des Lillois qui avaient pourtant dominé cette rencontre. L'enjeu de ce soir est différent, puisque le perdant devra se contenter du championnat jusqu'à la fin de saison. Le gagnant se rapprochera de son côté du stade de France (où a lieu la finale), et n'aura plus que trois matchs à gagner pour empocher son ticket pour une compétition européenne la saison prochaine.

Match à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Nord à 18h15 avec les commentaires de Sylvain Charley.

