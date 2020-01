DIRECT - Coupe de France (1/16e) : Caen en quête d'exploit à Montpellier

Le Stade Malherbe de Caen va-t-il éliminer Montpellier et poursuivre l'aventure en Coupe de France ?

Caen, France

Le Direct Radio

Ecoutez le match en direct et en intégralité sur France Bleu avec les commentaires d'Olivier Duc et Boris Letondeur.

Le Fil du Match

10' - POTEAU ! Pi récupère un ballon dans la surface et décoche un tir sur le poteau de Rulli.

9' - Laborde envoie une lourde reprise dans la lucarne de Zelazny mais l'attaquant montpelliérain était en position de hors-jeu.

7' - Rivierez commet une faute sur Laborde. Le coup-franc est envoyé dans la surface et repris par Laborde d'une talonnade aérienne. Ça passe à côté du poteau de Zelazny.

5' - Deminguet est crocheté par Souquet aux abords de la surface, sur le côté gauche, ce qui occasionne un corner ouvert pour le SMC. Pi se charge de le tirer mais le ballon est repoussé par le mur...

2' - Delort obtient un corner. Celui-ci est dégagé au premier poteau par Jeannot.

1' - C'est parti à la Mosson ! Coup d'envoi donné par Deminguet pour les Caennais.

Le coup d'envoi sera donné à 17h15 par Thomas Léonard.

COMPO Caen - Privé de Weber, suspendu et de Zady Séry, blessé, Pascal Dupraz a décidé de faire tourner et d'innover en attaque. Habituel titulaire, Gioacchini se retrouve sur le banc, au profit de Jeannot. Sur les côtés, Moussaki et Kyeremeh sont titularisés.

COMPO Montpellier - Michel Der Zakarian aligne son équipe-type !