DIRECT - Coupe de France (1/32) : Sainte-Geneviève Sport - SM Caen

Le Stade Malherbe de Caen (L1) est à Sainte-Geneviève des Bois (CFA2) pour son entrée en lice en 32ème de finale de Coupe de France. Suivez en direct la rencontre en actualisant régulièrement la page (F5).

25' - OCCASION SGS - Bahamboula s'infiltre dans la défense Caennaise, il pousse trop loin son ballon et Rémy Vercoutre sort dans ses pieds. Le gardien caennais s'empare du ballon malgré le tacle du francilien.

24 - CORNER SGS - Deuxième corner pour les Génofévains, repousséau premier poteau par la tête de Féret*.

*

22' - COUP-FRANC SGS - Bahamboula tire un coup franc à 25m sur la droite es buts de Vercoutre. Rodelin dégage de la tête en touche

18' - OCCASION CAEN - Grosse occasion pour le SMC avec trois centre consécutifs venant de la droite et de la gauche. Féret frappe à l'entrée de la surface mais son tir est contré.

15' - TIR CAEN - Trouvé à l'entrée de la surface, Vincent Bessat décoche un tir qui passe à gauche du but de Barnes.

14' - ARRÊT Vercoutre - Rémy Vercoutre se saisit pour la première fois du ballon après un centre sortant d'Ismail IN.

FRAYEUR ET SOLIDARITE – Sur la route vers Sainte-Geneviève hier matin, le bus du SM Caen a frôlé l’accident. Sur l’autoroute A13, à hauteur d’Incarville (Eure), les Malherbistes sont arrivés peu après un carambolage qui a fait 10 blessés dont 2 graves. Les joueurs et le staff sont descendus du bus pour porter les premiers secours aux accidentés.

ANALYSE - Après 10 minutes de jeu, le match est plutôt équilibré. Aucune occasion franche de part et d'autre. Les Génofévains pressent haut sous les "Allez Sainte-Gen'" des supporters massés au bord du terrain.

5' - CORNER - Premier corner de partie pour les locaux. Frappé de la gauche vers la droite, il est repoussé de la tête par Rodelin.

3' - SEMI-OCCASION - Féret tente une louche pour Santini dans la surface de réparation. C'est trop profond et Barnes, le gardien de SGS se saisit du ballon.

1' - COUP D'ENVOI - C'est parti, Sainte-Geneviève donne le départ de ce 32ème de finale de Coupe de France !

Bonjour et bienvenue sur Francebleu.fr ! Sainte-Geneviève Sport - Stade Malherbe Caen débute à 14h15. Pas de mauvaise surprise aujourd'hui, le terrain n'est pas gelé, il est même assez meuble. La pluie de la nuit et le redoux (6°C) permet donc de jouer en ce dimanche. En attendant le coup d'envoi, nous vous invitons à découvrir Sainte-Geneviève Sport, club de l'Essonne évoluant en CFA2, la cinquième division via le lien ci-dessous.

Qui es-tu Sainte-Geneviève, adversaire de Caen en 32ème de Coupe de France ?