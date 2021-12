DIRECT - Coupe de France : Dinan-Léhon affronte le Stade Brestois, suivez le match en intégralité

Dinan-Léhon (N3) défie le Stade Brestois (L1), ce dimanche à partir de 18h20, pour les 32e de finale de la Coupe de France. Sur la pelouse de Saint-Brieuc, le plus petit club breton en lice vise un nouvel exploit malgré les quatre divisions d'écart. Suivez le match en intégralité sur France Bleu.

Dinan-Léhon (N3) va-t-il une nouvelle fois créer la sensation cette année en Coupe de France ? Entré en lice au 3e tour, le club costarmoricain s'est déjà offert le scalp de deux clubs plus huppés : Caen (Ligue 2) au 7e tour et Saint-Malo (National 2) au 8e tour. Et se retrouve en 32e de finale pour la deuxième fois de son histoire.

Dinan rêve d'un exploit quand Brest veut faire respecter la hiérarchie

En 2015, Guingamp (Ligue 1) avait mis un terme à l'aventure des Dinannais. Une nouvelle fois, quatre divisions d'écart séparent le club de N3 du Stade Brestois qui fait son entrée en matière dans la compétition et espère au contraire faire respecter la hiérarchie. Suivez la rencontre, disputée sur la pelouse du stade Fred Aubert, à Saint-Brieuc, en intégralité sur les France Bleu de Bretagne.

