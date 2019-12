DIRECT - Coupe de France : Caen veut éviter le piège du 8ème tour à Chartres

Caen, France

Quart de finaliste en 2019, demi-finaliste en 2018, Caen veut à nouveau bien figurer en Coupe de France cette saison, malgré son statut de formation de Ligue 2. Sérieux à Mûrs-Erigné, où il s'étaient imposés 6-0, les Malherbistes doivent à nouveau faire respecter la hiérarchie face à Chartres(N2).

Le club d'Eure-et-Loir est en pleine restructuration pour tenter d'accéder au niveau supérieur, et atteindre le monde professionnel à moyen terme. Présidé par l'ancien international français Gérard Soler, entraîné par Jean-Guy Walleme, C'Chartres souhaite utiliser le projecteur qu'est la Coupe de France pour s'affirmer comme une équipe qui compte.

En face, Pascal Dupraz et ses joueurs auront à cœur de poursuivre la belle série d'invincibilité du club normand. Le SMC n'a plus connu la défaite depuis deux mois, soit 9 matchs consécutifs toutes compétitions confondues depuis l'arrivée du coach savoyard.

