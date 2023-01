DIRECT - Coupe de France : Jura Sud reçoit Ajaccio, suivez les 32e de finale

Cet dimanche à 15h30, Jura Sud joue contre l'AC Ajaccio en 32e de finale de la Coupe de France à Molinges. Trois divisions séparent les deux équipes puisque Jura Sud évolue en National 2 alors que l'AC Ajaccio est actuellement 16e du classement de Ligue 1. Le coup d'envoi de la rencontre est à 15h30. Le match est à vivre en direct sur France Bleu Besançon.

Le terrain gorgé d'eau de Moirans-en-Montagne a obligé les dirigeants de Jura Sud de délocaliser la rencontre à Molinges.

L’arbitre de la rencontre sera Stéphanie Frappart. Arbitre de classe internationale puisqu’elle a participé à la dernière Coupe du Monde au Qatar.

La qualification n'a pas été facile puisque Jura Sud a du rejouer son match de qualification face à Limonest. Il avait débuté une première fois, le 19 novembre, et avait été arrêté suite à une panne d'éclairage alors que les Francs-Comtois menaient au score. Les Jurassiens avaient finalement décroché leur qualification, dis jours plus tard, le 30 novembre aux tirs au but.

L'an dernier déjà, l'équipe jurassienne avait été jusqu'en 16e de la coupe de France avant de s'incliner, 4-1, face à l'AS St Etienne, déjà une équipe de L1.

Vivez le match en direct sur France Bleu Besançon

Le match est à vivre en direct avec les commentaires de Julien Laurent et Dylan Jaffrelot.

