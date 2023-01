DIRECT - Coupe de France : Pays de Cassel - Paris SG à suivre en intégralité

Une équipe de régionale 1 face au Paris Saint-Germain, un choc déséquilibré sur le papier mais qui fait vibrer toute la Flandre et le Nord-Pas-de-Calais depuis plusieurs jours. L'US Pays de Cassel est l'attraction de ces 1/16e de finale de coupe de France, après avoir éliminé le Wasquehal Football aux tirs-aux-buts le week-end dernier (1-1, 5-4 aux T-a-B).

La magie de la coupe de France oppose donc un duel des extrêmes , entre un club de R1 qui n'existe que depuis 2018 et qui rassemble 12 communes différentes, et un mastodonte du football mondial qui compte trois champions du Monde (Messi, M'Bappé, Ramos) et deux champions d'Europe (Donnaruma, Verrati) dans un effectif dont la valeur estimée approche du milliard d'euros.

Cette opposition de David contre Goliath, dont seule "dame coupe" a le secret, aura lieu au stade Bollaert de Lens pour rendre la soirée plus belle et inoubliable pour les joueurs et tout le club de l'US Pays de Cassel.

Coup d'envoi 20h45 et dispositif exceptionnel depuis ce matin sur France Bleu Nord, match à suivre en direct et en intégralité avec les commentaires de Sylvain Charley. L'après-match avec vous jusqu'à minuit au 03.20.55.89.89.

