DIRECT - Coupe de France : suivez Grenoble / Nîmes en 32e de finale au Stade des Alpes

Le GF38 va joueur vendredi sa place place pour les 16e de finale de la Coupe de France. Les footballeurs grenoblois accueillent Nîmes au Stade des Alpes en 32e de finale à 18 heures. C'est un duel entre clubs de Ligue 2 où Grenoble est favori puisque 5e du championnat quand les Nîmois sont 18e et relégables.

ⓘ Publicité

Peu de spectateurs ?

Des matchs en semaines pendant les fêtes, des affiches de la coupe de France programmée un vendredi à 18 heures, depuis un moment maintenant, la programmation des rencontres, décidée par les diffuseurs du foot français , fait grincer des dents et pas seulement à Grenoble. La coupe du monde disputée en plein hiver a bouleversé le calendrier, et pour les ultras ce sont les spectateurs et la vie dans les stades qui paient les pots cassés. Cet avis est assez partagé par les joueurs et par l'entraîneur du GF38, Vincent Hognon. "On comprend les supporters, les gens qui travaillent ils ont envie de voir leur équipe. C'est difficile à 18 heures un vendredi..." Jeudi à la mi journée, le GF38 n'avait ainsi vendu que 750 billets pour le match de ce soir.

La rencontre, minute par minute

loading

La composition du GF38 face à Nîmes

- - GF38

Avant le match...

Suivre le GF38