Caen, France

Le Stade Malherbe Caen dispute ce mercredi 18 avril 2018 la seconde demi-finale de Coupe de France de football face au PSG. C'est la première fois que les Caennais atteignent ce niveau de la compétition et cette soirée sera historique au stade d'Ornano. Les Parisiens multi-titrés sont favoris. Ils ont enchaîné 40 victoires de suite en Coupe (22 Coupe de France et 18 Coupe Ligue). Mais les Caennais veulent croire en leurs chances. Le premier finaliste de cette Coupe de France a décroché son ticket ce mardi 17 avril 2018. Le club de national des Herbiers (Vendée) a battu les Picards de Chambly 2 buts à 0.

18h45 - Simple. Basique. Orelsan foule la pelouse du stade d'Ornano. Le rappeur caennais est un fidèle supporter de Malherbe. Il donnera le coup d'envoi du match à 21h.

Orelsan avait arboré un maillot du SMC lors de son dernier passage au Zénith de Caen. Le voilà sur la pelouse de d'Ornano avant de donner le coup d'envoi de la demi-finale de Coupe de France. © Radio France - Esteban Pinel

18h30 - #PoutronsParis Les supporters de Caen et du PSG s'affrontent par tweets interposés avant le coup d'envoi du match. Outre le "hashtag" conventionnel #SMCPSG, les soutiens de Malherbe se rassemblent sous le hashtag #PoutronsParis lancé par la fine équipe de Malherbistes plein d'humour qu'est le groupe @WeAreMalherbe. Et ce sont tous les anti-PSG qui reprennent le mot-clic.

Allez @SMCaen : les dents et au lit ! Demain on a du pain sur la poutre ! Poutous poutous 😘😘 faites de beaux rêves #SMCPSG#PoutronsParis — La Caencaneuse (@LaCaencaneuse) April 17, 2018

18h15 - Olivier Duc, Boris Letondeur, Anthony Raimbault, Michel Legorjus, Esteban Pinel et Francis Gaugain sont mobilisés pour vous faire vivre cette rencontre sur France Bleu Normandie et France Bleu Cotentin. Début de notre émission spéciale en direct à 19h.

17h45 - On y croit. Oui, Caen n'est pas favori de cette rencontre mais on y croit, malgré tout. Ne serait-ce que parce que toute une région supporte l'équipe normande. Et parmi les plus fidèles supporters du Stade Malherbe Caen : Denis Brogniart, le présentateur de Koh Lanta sur TF1, a mis toute son énergie pour motiver les troupes. Avec lui, on se prend à rêver d'une immunité pour la soirée.