EN DIRECT - Coupe de France : le GFA Rumilly-Vallières accueille Monaco, suivez la demi-finale !

C'est la deuxième demi-finale de la Coupe de France, jeudi soir, avec l'affiche choc entre les amateurs de Rumilly-Vallières et les pros de Monaco. Suivez ce match entre l'ogre du Rocher et le petit poucet haut-savoyard en direct sur France Bleu Pays de Savoie et francebleu.fr. Coup d'envoi à 21h15.