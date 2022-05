DIRECT - Coupe de France : suivez la finale entre Nice et Nantes (21h15)

Nice et Nantes s'affrontent ce samedi à 21h15 pour la finale de la Coupe de France. Les deux clubs ont déjà remporté le trophée trois fois chacun et rêvent de décrocher un quatrième titre. Suivez la finale en direct sur France Bleu !

Qui de Nice ou de Nantes remportera la 105e édition de la Coupe de France ? Les deux clubs s'affrontent samedi (21h15) au Stade de France pour soulever la "Vieille dame". Avec chacun trois trophées à leur palmarès, les Aiglons et les Canaris peuvent ajouter une quatrième Coupe de France à leur longue histoire footballistique. Près de 80.000 spectateurs, dont la moitié de supporters des Aiglons (19.800) et des Canaris (21.000) sont attendus dans l'enceinte de Saint-Denis.

Pour Nice, il faut remonter à 1997 pour retrouver le dernier titre dans la compétition. Nantes l'a remporté en 2000. Fabien Galtier a l'occasion de décrocher un 3e titre en autant d'équipes dirigées après la Coupe de la Ligue avec Saint-Etienne en 2013 et le sacre de Lille. Pour Antoine Kombouaré, c'est avant tout une question d'émotions. La Coupe de France, il l'a déjà remportée deux fois en tant que joueur (1993 et 1995) et une fois en tant qu'entraîneur (2010), à chaque fois avec le PSG. Mais avec Nantes, "ça n'a rien à voir (...). C'est plus que tout". Le match sera arbitré par Stéphanie Frappart qui deviendra la première femme à diriger une finale de Coupe de France masculine.

Suivez la finale Nice - Nantes en direct :

Avec France Bleu Azur, côté Nice

Avec France Bleu Loire Océan, côté Nantes

