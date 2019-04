DIRECT - Coupe de France : suivez la finale entre Rennes et le PSG !

Le Paris Saint-Germain et Rennes s'affrontent en finale de Coupe de France, ce samedi soir (21h), au Stade France. Suivez le match en direct sur France Bleu Paris ou France Bleu Armorique, en fonction de vos affinités !

Rennes défie le PSG, ce samedi soir, en finale de Coupe de France à Saint-Denis (21h). La compétition est archi dominée par le club parisien, qui la gagne depuis 2015, mais sa fin de saison un peu chaotique donne à cette finale une saveur particulière, et ouvre quelques perspectives aux Rennais.

Paris, un doublé pour s'éviter une crise

Pour Paris, il n'est cependant pas question de perdre. En cas de défaite, le PSG verrait le doublé Coupe-championnat et la première année de Tuchel sur le banc resterait comme la pire en six ans, au niveau comptable. Surtout, elle déboucherait sur un été brûlant, avec en coulisses une guerre déclarée entre l'entraîneur Thomas Tuchel et le directeur sportif Antero Henrique.

Blessé dans son orgueil par deux défaites consécutives en L1, à Lille (5-1) le 14 avril puis à Nantes (3-2) trois jours plus tard, l'ogre parisien a montré ces dernières semaines une fébrilité jamais vue cette saison, provoquant la frustration de Tuchel, qui a regretté l'absence sur blessures de nombreux cadres. Mais le retour de ses piliers lui a redonné de l'appétit, pour lui faire aborder le choc face à Rennes avec une confiance retrouvée. Le trio Neymar-Mbappé-Cavani devrait être aligné d'entrée.

Rennes, le trouble-fête parfait

De son côté, Rennes s'avance à Saint-Denis sans garantie sportive récente (une victoire lors de ses 8 derniers matches) mais avec une forte dynamique populaire : 80 cars et un TGV spécialement affrétés sont partis de la préfecture bretonne avec l'espoir d'enfin rapporter une Coupe à la maison, après le dernier titre de 1971.

à lire aussi Supporters rennais : trois générations d’une même famille au Stade de France

Leur équipe a le profil parfait du trouble-fête, comme l'atteste son beau parcours en Ligue Europa, marqué par une victoire contre Arsenal (3-1) en 8e aller. Le talent de ses attaquants Hatem Ben Arfa, revanchard contre sans ancien club, et Mbaye Niang peut aussi provoquer des remous au sein de la défense parisienne.

