DIRECT – Coupe de France : suivez le 16e de finale du Pau FC à Lille en intégralité

Mayron George, deux fois buteurs en Coupe cette saison avec les Jaune et Bleu.

À la peine en ce moment en Ligue 2 (cinq matchs sans victoire), le Pau FC compte sur la Coupe de France pour se changer les idées. Et pour cela, quoi de mieux qu'un dépaysant voyage à Lille, 6e de Ligue 1, champion de France 2021, et son grand stade Pierre-Mauroy ? Auteurs d' un exploit déjà au tour précédent face à Montpellier (2-1) , les Béarnais seront outsiders sans pression dans le Nord. "On a peut-être, disons, 2% de chance de les accrocher, mais il faut jouer le coup à fond", prophétise l'entraîneur palois Didier Tholot.

