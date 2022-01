DIRECT - Coupe de France : suivez le match Jura Sud - Saint-Etienne en 16e de finale

Le club amateur de Jura Sud dispute ce dimanche les 16e de finale de la Coupe de France de football face à Saint-Etienne (Ligue 1). Coup d'envoi à 18h30. Un match à vivre sur France Bleu Besançon et francebleu.fr.

Les amateurs de Jura Sud disputent un match exceptionnel : ils affrontent Saint-Etienne pour les 16e de finale de la Coupe de France, ce dimanche à 18h30. Un club de Nationale 2 face à une équipe historique de Ligue 1 : ça promet une belle soirée aux supporters. Seule déception pour Jura Sud : la jauge a été revue à la baisse à cause du Covid. Le stade de Louhans en Saône-et-Loire, où se déroule le match, est soumis à une jauge de 5.500 spectateurs.

Vivez le match Jura Sud - AS Saint-Etienne en direct et en intégralité sur France Bleu Besançon, avec les commentaires de Claude Bruillot et Dylan Jaffrelot. Coup d'envoi à 18h30.

Le match en direct sur France Bleu Besançon

Suivez la rencontre minute par minute

Les 16e de finale de la Coupe de France