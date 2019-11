Coupe de France : Suivez Mûrs-Erigné - Stade Malherbe et US Granville - AG Caen sur France Bleu Normandie

Ce samedi se déroule le 7e tour de la coupe de France de football. France Bleu Normandie vous fait vivre en direct à la radio et sur internet les deux matchs : Mûrs-Erigné (R2) - Stade Malherbe (L2) et US Granville (N2) - AG Caen (N3). Coup d'envoi à 18h. Le match de l'AF Virois est reporté.