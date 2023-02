DIRECT - Coupe de France : suivez Paris FC / FC Annecy, en 8e de finale

Les joueurs du FC Annecy (Ligue 2) veulent décrocher leur billet pour les quarts de finale de coupe de France. Ils affrontent le Paris FC (Ligue 2) mercredi soir dès 18h15 au stade Charléty. Après leur défaite 3-2 en championnat à Saint-Étienne et avant un déplacement important samedi à Laval, les Reds abordent cette parenthèse sans réel pression, la coupe n'étant pas l’objectif numéro un de la saison. Le maintien en Ligue 2 reste la priorité du club. Face au Paris FC, Annecy devra faire sans so milieu de terrain ; Pajot et Kashi sont suspendus ; Domancy lui ne peut pas jouer face au club qui l’a prêté cette saison...

La composition des Annéciens

