DIRECT - Coupe de France : une coupe pour se remettre d'aplomb ! Vivez Monaco - FC Metz sur France Bleu

Dès 18 heures, vivez le déplacement du FC Metz à Monaco sur France Bleu Lorraine, seule radio à vous faire vivre tous les matchs du FC Metz en intégralité, et réagissez en direct dans l'après-match, dès 20 heures 50.

Coupe de France doit rimer avec revanche ! Battu sèchement samedi (4-0) en championnat, avec l'amère impression de n'avoir pu défendre ses chances jusqu'au bout en raison des décisions arbitrales, le FC Metz retrouve le stade Louis-II de Monaco trois jours après, à l'occasion des huitièmes-de-finale.

Metz n'est pas favori et atteindre cette revanche sera bien compliqué contre la meilleure équipe de Ligue 1 en 2021. Mais c'est aussi, et surtout, une revanche sur eux-même à laquelle les Grenats doivent parvenir car ce 4-0 représente la plus lourd défaite de leur saison.

On dit qu'il est souvent difficile, pour une équipe, de remporter deux matchs joués consécutivement à domicile. Là réside la chance du FC Metz qui rêve de jouer son premier quart-de-finale depuis 2008...

L'avant-match

Le groupe

Oukidja est de retour ! Le gardien a fini de purger ses quatre matchs de suspension ferme. Il sera dans les buts puisque Caillard est forfait de dernière minute.

N'Doram, tout juste revenu au jeu, est à nouveau out en raison d'une élongation. Il rejoint à l'infirmerie Tchimbembé et Pajot, dont les saisons sont déjà terminées, ainsi que N'Guette et Niane, convalescents.

Exclu en championnat, Boye est suspendu. En revanche, Guèye est opérationnel.

Le direct radio

Avant-match dès 18 heures 00, coup d'envoi à 18 heures 45 avec Thomas Jeangeorge (au stade) et Thomas Lavaud (en studio). Réagissez en direct dans l'après-match, dès 20 heures 45, au 03 87 52 13 13.

Le direct web