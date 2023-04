DIRECT - Coupe de France : vivez la journée des supporters du FC Nantes avant la finale face à Toulouse

Les Canaris vont-ils remporter la Coupe de France pour la deuxième année consécutive ? Réponse ce samedi soir à partir de 21h. Le FC Nantes se frotte au Toulouse FC devant 78.000 spectateurs réunis au Stade de France. Mais la fête sera belle aussi dans la Cité des ducs, avec deux écrans géants installés cours Saint-Pierre et cours Saint-André. France Bleu est à vos côtés pour vous faire vivre l'ambiance avant le match.

Émission spéciale sur France Bleu Loire Océan à partir de 19h, match à vivre en direct et en intégralité

Jusqu'à 20.000 spectateurs attendus devant les écrans géants à Nantes

Un Stade de France à guichets fermés pour la finale

Suivez la journée en direct

15h15 : Pendant ce temps-là, les joueurs du FC Nantes "s'aèrent l'esprit" avant la finale face au Toulouse FC. Le club attend les messages d'encouragement des fans !

15h10 : Le FC Nantes est en quête d'une cinquième Coupe de France ce samedi soir. Nous vous avons concocté un récap vidéo des quatre trophées remportés par les Canaris, en 1979, 1999, 2000 et bien sûr 2022.

15h05 : La finale est placée sous haute sécurité cette année, en raison du contexte de mobilisation contre la réforme des retraites et de la présence d'Emmanuel Macron dans les tribunes. 3.000 policiers et gendarmes sont mobilisés. L'intersyndicale avait prévu de distribuer des cartons rouges et des sifflets aux spectateurs, pour exprimer leur colère au président de la République, mais la préfecture de police de Paris a interdit le rassemblement prévu par des syndicats aux abords du Stade de France.

15h : Les soutiens des Canaris sont nombreux pour cette finale. Le SNAF, club de Saint-Nazaire, souhaite "une belle finale à tout le peuple nantais". Le tennisman Edouard-Roger Vasselin ne pourra pas être au Stade de France mais il sera "au taquet" devant sa télé pour encourager le FC Nantes.

14h55 : Pour ceux qui n'ont pas obtenu de place pour le Stade de France, la ville de Nantes a mis en place deux écrans géants cours Saint-Pierre et Saint-André. L'accès au site est gratuit. Vous pourrez y accéder dès 18 heures et par quatre entrées : rues Tournefort, Georges-Clemenceau, Henri-IV et Chauvin.

14h50 : Les premiers cars partis de Nantes dans la matinée arrivent d'ici peu dans la capitale. Et l'ambiance est au rendez-vous !

14h45 : Les supporters déjà arrivés à Paris se font entendre dans les rues de la capitale ! L'ambiance est bon enfant avec les fans toulousains.

14h40 : d'autres ont préféré la voiture ou le train. À la gare de Nantes ce samedi matin, ils étaient nombreux à arborer une écharpe aux couleurs des Canaris. Notre reporter, Céline Loizeau, a notamment croisé Micheline, 83 ans : "Je suis enragée", s'est amusée la retraitée, très motivée avant la finale.

14h35 : 49 de cars ont quitté la Beaujoire ce samedi matin, direction la capitale. À leur bord, 3.400 fans du FC Nantes en grande forme et prêts à donner de la voix pour encourager les Canaris.

14h30 : Bienvenue dans ce direct ! Nous allons vous faire vivre l'ambiance avec les supporters des Canaris avant le coup d'envoi de la finale de la Coupe de France entre le FC Nantes et le Toulouse FC.