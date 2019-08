DIRECT - Coupe de la Ligue (1er tour) : Caen défie Nancy à d'Ornano

Suivez en direct et en intégralité le premier tour de la Coupe de la Ligue BKT entre le Stade Malherbe Caen et l'AS Nancy Lorraine. Alors qu'ils viennent de remporter leur premier succès de la saison, à Ajaccio, les Malherbistes défie des Lorrains invaincus en matchs officiels (3 nuls).

Caen, France

Branchez votre radio dès 19h pour suivre en direct et en intégralité le match opposant le SM Caen à Nancy avec les commentaires d'Olivier Duc et de Boris Letondeur.

COMPOS Caen - Moussaki et Joseph à la pointe de l'attaque du SMC ce soir !

COMPO Nancy - Valette, Karamoko, Lybohy, Seka, Bidounga, Nery, N'Guessan, Rocha, Cissokho, Vagner, Gueye.

Le coup d'envoi sera donné à 20h par M. Rainville.