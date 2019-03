DIRECT - Coupe de la Ligue : suivez l'avant-match et la rencontre Strasbourg - Guingamp

Photos et vidéos : suivez la finale de la Coupe de la Ligue 2019 qui oppose le Racing Club de Strasbourg à l'En Avant de Guingamp ce samedi à Lille. Dès 18h, l'ambiance avec les supporters et les VIP autour et dans le stade. A partir de 21h, le match commenté par Luc Dreosto sur France Bleu Alsace.

Lille, France

Vivez avec France Bleu Alsace la longue journée des footballeurs et supporters strasbourgeois. Le Racing Club de Strasbourg dispute ce samedi soir la finale de la Coupe de la Ligue face à l'En Avant Guingamp, au stade Pierre Mauroy de Lille. Suivez, en photos, vidéos et sur la radio, l'émotion des amoureux du Racing Club de Strasbourg, le soutien des personnalités, l'analyse et les commentaires de nos journalistes. Emission spéciale dès 18h et retransmission en intégralité de la rencontre, à partir de 21h.

Pour mettre à jour cet article en direct, cliquez sur ce lien.

L'essentiel

Jamais deux sans trois ? Le Racing Club de Strasbourg a disputé deux finales de la Coupe de la Ligue, remportées à chaque fois : en 1997, face à Bordeaux, et 2005, contre Caen. Guingamp joue sa première finale dans cette compétition.

? Le Racing Club de Strasbourg a disputé deux finales de la Coupe de la Ligue, remportées à chaque fois : en 1997, face à Bordeaux, et 2005, contre Caen. Guingamp joue sa première finale dans cette compétition. Environ 20.000 supporters du Racing Club de Strasbourg doivent garnir les tribunes du stade Pierre Mauroy de Lille (capacité 50.000 places). L'En Avant de Guingamp, aux dernières nouvelles, n'avait pas vendu toutes les places attribuées.

Une marche des supporters est prévue à partir de 17h de la place Lebas à Lille, jusqu'au stade, distant d'environ 5 km

Le match est retransmis sur écran géant au Rhenus à Strasbourg

Au micro dès 18h et jusqu'au bout de la nuit : Luc Dreosto qui commentera le match avec notre consultant Claude Sprend, ancien entraîneur de Colmar, Geispolsheim, Haguenau ou encore Biesheim ; Lucile Guillotin, Laure Basterreix et Solène de Larquier auprès des supporters.

Le film de la journée

17h33 : on vous fait vivre la marche des supporters strasbourgeois en direct sur notre page Facebook

17h29 : les Guingampais ne sont pas en reste comme l'atteste cette vidéo en gare de Lille. On annonce cependant beaucoup moins de Bretons que d'Alsaciens : environ 20.000 supporters du Racing alors que l'EAG n'avait pas vendu les 12.000 "billets club" attribués

17h20 : la "marée bleue" a commencé à déferler sur Lille. Les supporters strasbourgeois s'avancent vers le stade Pierre Mauroy.

🔵 #FinaleCDLBKT | Quand Lille passe au bleu ! pic.twitter.com/pek1zOxvZr — RC Strasbourg Alsace (@RCSA) March 30, 2019

17h10 : bienvenue dans ce compte-rendu en direct de la soirée des footballeurs et des supporters du Racing Club de Strasbourg. Le coup d'envoi de la finale de la Coupe de la Ligue Strasbourg - Guingamp, ce sera à 21h05 précisément. En attendant, préparez-vous en lisant/relisant nos articles consacrés à l'événement :