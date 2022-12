DIRECT - Coupe du monde : suivez la demi-finale France - Maroc en direct (20h)

Ousmane Dembélé et ses partenaires vont devoir forcer le verrou marocain pour se qualifier en finale.

Kylian Mbappé ou Hakim Ziyech. Théo Hernandez ou Achraf Hakimi. De ces quatre joueurs, deux seront forcément déçus. La France affronte le Maroc, ce mercredi (20h), en demi-finale de la Coupe du monde 2022. Le but est limpide : composter le dernier ticket pour la finale du Mondial et rejoindre l'Argentine de Lionel Messi, qualifiée hier.

ⓘ Publicité

Les Bleus remettent en jeu leur titre glané en 2018 alors que le Maroc est le premier pays africain de l'histoire à accéder aux demi-finales d'une Coupe du monde. Des Marocains surprenants , emmenés par leur sélectionneur Walid Regragui et une défense de fer : seulement un but encaissé depuis le début de la compétition. Un but contre-son-camp. Alors, plutôt rigueur défensive marocaine ? ou envolées lyriques des attaquants français ? Réponse ce soir à partir de 20h.

À lire aussi Coupe du monde : les Bleus face au Maroc pour une demi-finale inédite et historique

Ecoutez le match en direct à la radio

loading

Suivez le match en direct commenté

loading