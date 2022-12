DIRECT - Coupe du monde : suivez le quart de finale Angleterre - France (20h)

Un match inédit et forcément palpitant pour les Bleus ! Pour la première fois, la France affronte l'Angleterre en match à élimination directe dans un grand tournoi internationale. Les meilleurs "ennemis" s'opposent samedi (20h) en quarts de finale de la Coupe du monde. Au Qatar, les champions du monde en titre, dont de nombreux joueurs évoluent en Premier League, misent avant tout sur Kylian Mbappé, en tête du classement des buteurs avec cinq réalisations, pour commencer à inverser la tendance.

ⓘ Publicité

En face, le finaliste du dernier Euro, se demande lui si la présence du rapide Kyle Walker dans son couloir droit suffira pour contenir l'attaquant du PSG. Jusque-là, le camp bleu a montré un visage séduisant en attaque, mais il a également encaissé un but lors de chacune de ses quatre dernières sorties. En face, la menace offensive est plus diffuse mais Harry Kane vient d'ouvrir son compteur. Surtout, l'arrière-garde semble plus hermétique, avec seulement deux buts concédés lors du premier match.

Suivez Angleterre - France en direct sur France Bleu :

loading

loading

loading