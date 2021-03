DIRECT - Eliminatoires Mondial 2022 : suivez Bosnie-Herzégovine - France

Après un début décevant face à l'Ukraine (1-1), puis une victoire logique et rassurante dimanche au Kazakhstan (2-0), l'équipe de France poursuit ce premier tour des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022 en affrontant la Bosnie-Herzégovine (20h45). A Sarajevo, les Bleus auront à faire à un adversaire autrement plus coriace que les Kazakhs. Les Bosniens n'ont disputé qu'une rencontre (2-2 face à la Finlande) la semaine dernière et bénéficieront du double avantage d'être plus frais et de jouer à domicile.

Après le lointain déplacement en Asie centrale, les joueurs de Didier Deschamps sont arrivés lundi après-midi dans la capitale de la Bosnie au bout de cinq heures de vol. Ils devront une fois de plus mettre l'accent sur la récupération physique des organismes éreintés par un calendrier très resserré en clubs. Le sélectionneur de l'équipe de France a d'ailleurs décidé d'annuler la séance d'entraînement prévue lundi pour la remplacer par des soins et des étirements à l'hôtel où logent les Bleus.

Avant cette rencontre en Bosnie, la France est en tête du classement de son groupe mais la route est encore longue pour le Qatar en 2022.

