DIRECT - Eliminatoires Mondial 2022 : suivez France - Ukraine (20h45)

Cela fait quatre mois que les Champions du monde ne s'étaient pas retrouvés. Ce mercredi, l'équipe de France rechausse les crampons pour entamer un marathon : trois matchs en une semaine, avec deux déplacements assez lointains pour le début des qualifications pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. A 20h45 au Stade de France, les Bleus reçoivent l'Ukraine, un "adversaire direct" que l'équipe de Didier Deschamps ne sous-estime pas, malgré la raclée (7-1) infligée en octobre dernier lors d'un match amical.

Le sélectionneur des Bleus peut déjà se satisfaire d'avoir évité deux écueils redouté : les 26 joueurs convoqués sont arrivés sans grave blessure lundi à Clairefontaine et chacun des test antigéniques et PCR réalisés se sont révélés négatifs au coronavirus. Un bon départ pour affronter l'Ukraine, dirigée par l'ex-Ballon d'Or Andreï Shevchenko, qui constitue un premier sommet dans ce groupe qualificatif également composé du Kazakhstan et de la Bosnie-Herzégovine.

Ce France- Ukraine fait évidemment remonter les souvenirs du match barrage épique de 2013 quand les Bleus avaient créé l'exploit : défaits 2-0 à Kiev, ils avaient arraché leur billet pour le Mondial brésilien après un match retour héroïque (3-0). Les joueurs ukrainiens opposeront ce mercredi une résistance beaucoup plus forte que celle du match amical en octobre dernier. De nombreux cadres de l'équipe étaient absents pour cause de Covid.

Didier Deschamps a d'ailleurs dressé un portrait élogieux de son adversaire, "une équipe qui aime avoir le ballon", dotée d'une "bonne maîtrise technique" et capable de faire mal sur "des attaques placées". Le sélectionneur sait qu'une des clés du match résidera dans la capacité de ses joueurs à répéter les efforts durant 90 minutes. Les organismes sont déjà fatigués, soumis à des cadences infernales d'une saison ultra dense.

Deschamps, dont l'équipe est invaincue en compétition officielle depuis juin 2019 (défaite 2-0 en Turquie pour les qualifications à l'Euro), pourra piocher dans son groupe élargi pour impulser "une rotation sur ces trois matchs", un luxe que ses adversaire n'ont pas forcément. A moins de trois mois de l'Euro, l'émulation devrait être au rendez-vous au sein de l'équipe championne du monde, avec des revenants désireux de marquer des points avant la liste annoncée en mai.

