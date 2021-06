DIRECT - Euro de football : Suivez France - Allemagne (21h)

Les Bleus seront-ils à la hauteur des grandes attentes que les supporters placent en eux ? Réponse à partir de ce mardi soir, l'équipe de France entame l'Euro contre un premier adversaire de poids : l'Allemagne. Coup d'envoi 21h à l'Allianz Arena de Munich. 14.000 supporters seront installés dans les tribunes, dont 2.000 à 2.500 Français pour suivre ce premier grand choc de la compétition.

Les Champions du monde en titre abordent la compétition avec sérénité face à une équipe allemande, certes toujours dangereuse, mais incapable de battre les Tricolores depuis le quart de finale du Mondial 2014. Les Bleus et leur attaque du tonnerre doivent rester sur leur garde et frapper un grand coup afin de mettre toutes les chances de leur côté pour s'extirper de ce groupe F, composé du Portugal et de la Hongrie.

Suivez le match en direct sur France Bleu à partir de 20h30 :

